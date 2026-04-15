Временният президент на Венецуела призова САЩ да отменят санкциите срещу Каракас

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес отново призова САЩ да отменят санкциите срещу страната ѝ, след като малко по-рано стана ясно, че правителството на Доналд Тръмп е разрешило извършването на транзакции с някои венецуелски банки, предаде Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ във вторник публикува на сайта си документи, които сочат, че са били издадени два нови общи лиценза, свързани с Венецуела. Единият от лицензите позволява финансови транзакции с участието на определени венецуелски банки и представители на правителството в Каракас.

От документите става ясно, че ще бъдат разрешени финансови транзакции за Централната банка на Венецуела, която беше санкционирана през април 2019 г., както и за държавните банки "Венецуела", "Тесоро" (Tesoro) и "Дихитал де лос Трабахадорес" (Digital de los Trabajadores).

Централната банка и държавните банки на Венецуела от близо 10 години са поставени под ограничения при извършването на финансови транзакции зад граница поради липсата чуждестранни финансови институции, които да посредничат при международните разплащания.

Родригес посочи, че ограниченото облекчаване на ограничителните мерки не е достатъчно, за да се преодолее продължителната икономическа криза в страната ѝ.

"Ние отново подчертаваме необходимостта да се върви към отмяната на всички санкции срещу Венецуела като средство за осигуряване на институционална правна сигурност за инвеститорите в нашата страна", заяви Родригес в социалната мрежа "Екс". Тя подчерта, че Венецуела трябва да има възможността да предлага условия за устойчиви във времето инвестиции.

Миналата седмица в Каракас се стигна до сблъсъци между служители на реда и демонстранти, които се опитаха да стигнат до президентския дворец Мирафлорес и да изложат пред властите исканията си за увеличение на заплатите, предава БТА.