Тръмп: Войната в Иран е към края, ще видим какво ще стане

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него войната в Иран е към своя край, предаде ДПА. Тръмп изрази това мнение в интервю за "Фокс нюз", откъси от което бяха публикувани предварително.

„Мисля, че войната е близо до края. Да. Имам предвид, че я виждам като много близо до края", каза Тръмп.

Тръмп добави, че ако САЩ се оттеглят сега (от конфликта), на Иран ще са му нужни 20 години, за да се възстанови. „И не сме приключили. Ще видим какво ще стане", каза той, като добави, че смята, че Иран има желание да постигне споразумение.

По-рано Тръмп направи неясни изказвания относно възможен нов кръг от преговори, докато в момента се спазва двуседмично примирие в конфликта, посочва ДПА.

„Нещо може да се случи през следващите два дни" в Исламабад, каза той в телефонно интервю за "Ню Йорк пост", без да предостави повече подробности.

Първият кръг от преговори между САЩ и Иран в пакистанската столица приключи без споразумение миналия уикенд. Непотвърдени медийни информации сочат, че нова среща може да се проведе още в четвъртък.

В интервю за Ей Би Си Тръмп същевременно заяви, че не мисли да удължава прекратяването на огъня с Иран, предаде Ройтерс. Той каза, че постигане на сделка с Иран за предпочитане, защото в противен случай Иран може да възстанови силите си, предава БТА.