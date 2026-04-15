САЩ и Италия помириха враждуващи армии в Либия

Военни сили от администрациите в източната и западната част на Либия участваха в учения на американските специални сили в сили в централния град Сирт - първите подобни съвместни маневри, в което се включват бившите съперници от гражданската война, предаде Ройтерс.

Либия е разделена от 2014 г., когато избухна войната вследствие на въстанието, свалило от власт дългогодишния лидер Муамар Кадафи три години по-рано.

Боевете достигнаха връхната си точка през 2019 - 2020 г., когато Либийската национална армия (ЛНА) на военния командир Халифа Хафтар, базирана в източния град Бенгази, се опита да превземе столицата Триполи.

Оттогава напрежението значително се намали, а миналата седмица двете страни се споразумяха за първия единен бюджет от повече от десетилетие насам, с който да се определи как да се разпределят милиардите долари от приходите от петрол, които страната получава всяка година.

Ученията за специални операции "Кремъклийка" (Flintlock), ръководени от Африканското командване на Въоръжените сили на САЩ (USAFRICOM), започнаха във вторник в Сирт с участието на сили както на Либийската национална армия (ЛНА), така и на признатото от ООН Правителство на националното единство, което се намира в Триполи.

Синът на Халифа Хафтар, Садам, който е заместник-командир на ЛНА, заяви, че учението "потвърждава позицията на Либия като надежден партньор в подкрепата на регионалния и международния мир и сигурност".

В изявление Африканското командване на Въоръжените сили на САЩ съобщи, че по-късно този месец ще се проведат военни учения и в Кот д'Ивоар, като в маневрите ще се включат сили от над 30 държави.

Италия е изиграла значителна роля в планирането и провеждането на учението "Кремъклийка" (Flintlock) в Либия, което е било "исторически крайъгълен камък" и е подкрепило "по-нататъшното развитие на обединени либийски въоръжени сили", се посочва в текста.