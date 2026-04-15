Българите в Северна Гърция ще гласуват в 11 секции на изборите, ето адресите им

Българските граждани, пребиваващи в Северна Гърция, ще могат да упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Народно събрание на 19 април 2026 г. в общо 11 избирателни секции, съобщиха от Генералното консулство на България в Солун.
Секции ще бъдат открити в ключови градове и населени места, както следва:
Александруполис – ул. „Γεωργίου Καρτάλη" 6, Β' ΚΑΠΗ, Т.К. 68132
Кавала – ул. „Κασσάνδρου" 6, Т.К. 65403
Комотини – площад „Πλατεία Βιζυηνού" 1, Т.К. 69133
Неа Муданя – ул. „28ης Οκτωβρίου" 27, 1-во начално училище, Т.К. 63200
Неа Перамос – ул. „Φιλίππου" 41, Т.К. 64007
Никити – Гимназия Никити, Т.К. 63088
Корфу – ул. „Μουστοξύδη" 3, „Ιόνιος Βουλή", Т.К. 49100
Лефкада – ул. „Αντωνίου Τζεβελέκη", Административна сграда (Διοικητήριο), Т.К. 31100
Тасос – сграда „Καλογερικό", Лименас, Т.К. 64004
Солун – ул. „Ν. Μάνου" 12 и „Ε. Άμποτ" 1, Генерално консулство на България, Т.К. 54643
Ставрос – Общинска сграда, Културен център „М. Александър", Т.К. 57014
От Министерството на външните работи напомнят, че избирателите трябва да носят валиден документ за самоличност, за да упражнят правото си на глас.
Подробна информация за гласуването в чужбина е публикувана на официалните сайтове на Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия.