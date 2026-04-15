Българите в Северна Гърция ще гласуват в 11 секции на изборите, ето адресите им

Българските граждани, пребиваващи в Северна Гърция, ще могат да упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Народно събрание на 19 април 2026 г. в общо 11 избирателни секции, съобщиха от Генералното консулство на България в Солун.

Секции ще бъдат открити в ключови градове и населени места, както следва:

Александруполис – ул. „Γεωργίου Καρτάλη" 6, Β' ΚΑΠΗ, Т.К. 68132

Кавала – ул. „Κασσάνδρου" 6, Т.К. 65403

Комотини – площад „Πλατεία Βιζυηνού" 1, Т.К. 69133

Неа Муданя – ул. „28ης Οκτωβρίου" 27, 1-во начално училище, Т.К. 63200

Неа Перамос – ул. „Φιλίππου" 41, Т.К. 64007

Никити – Гимназия Никити, Т.К. 63088

Корфу – ул. „Μουστοξύδη" 3, „Ιόνιος Βουλή", Т.К. 49100

Лефкада – ул. „Αντωνίου Τζεβελέκη", Административна сграда (Διοικητήριο), Т.К. 31100

Тасос – сграда „Καλογερικό", Лименас, Т.К. 64004

Солун – ул. „Ν. Μάνου" 12 и „Ε. Άμποτ" 1, Генерално консулство на България, Т.К. 54643

Ставрос – Общинска сграда, Културен център „М. Александър", Т.К. 57014

От Министерството на външните работи напомнят, че избирателите трябва да носят валиден документ за самоличност, за да упражнят правото си на глас.

Подробна информация за гласуването в чужбина е публикувана на официалните сайтове на Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия.