Гръцкият върховен съд призна гражданството на бившата кралска фамилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият Държавен съвет (Върховният административен съд) сложи край на дългогодишната правна сага за гражданския статус на наследниците на покойния крал Константинос II. С историческо решение магистратите потвърдиха, че десетима членове на фамилията начело с принц Павлос вече са пълноправни граждани на Гръцката република.

Съдебният състав отхвърли жалбата на преподавател по право, според която името „Де Грис" (De Grèce) нарушава конституцията, функционирайки като благородническа титла. В мотивите си съдиите са категорични, че терминът се използва единствено като фамилно име за идентификация и не предоставя специални привилегии или ранг.

Решението на съда легитимира акта на Министерството на вътрешните работи от края на 2024 г. С него наследниците на покойния крал Константинос II получават правото на гръцки лични карти и международни паспорти, вписване в общинските регистри на Атина, както и пълни граждански права, включително право на глас и задължение за военна служба.

Извън обхвата на решението остава вдовицата на покойния монарх – Анна-Мария, която не е подавала заявление за гражданство по тази процедура.

Този акт затваря болезнена глава от съвременната история на Гърция. През 1994 г. правителството на Андреас Папандреу отне гражданството на кралското семейство, оставяйки ги с десетилетия в статут на „лица без гражданство"с датски дипломатически паспорти.

С приемането на фамилията „Де Грис", наследниците на последната гръцка корона символично приемат републиканската реалност, като същевременно запазват историческата си идентичност.