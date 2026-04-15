Великобритания дава 1 млрд. евро помощ за Украйна

Великобритания ще обяви допълнителна помощ за Украйна на стойност 1 милиард долара, докато висши министри провеждат поредица от срещи със своите международни партньори, предаде ДПА.

Във Вашингтон се очаква британската министърка на финансите Рейчъл Рийвс да потвърди плащане в размер на 1,02 милиарда долара за Киев преди срещата си с украинската премиерка Юлия Свириденко.

Плащането, част от заем от 4,23 милиарда долара, е предназначено да помогне за закупуването на оръжия, включително ракети с голям обсег, системи за противовъздушна отбрана и дронове.

Рийвс заяви: „Това финансиране ще помогне за доставката на военното оборудване, от което Украйна се нуждае, докато се защитава срещу необоснованата война на Русия. Горда съм, че Обединеното кралство е водещ партньор в предоставянето на жизненоважна подкрепа на Украйна и ще продължим да полагаме още повече усилия, като същевременно поддържаме натиска върху Русия."

Междувременно британският министър на отбраната Джон Хийли ще използва днешната среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата „Рамщайн", за да обяви най-големия пакет дронове, предоставян някога от Обединеното кралство на Украйна, който ще включва доставката на 120 000 безпилотни летателни апарата в страната.

Пакетът ще включва дронове за удари на далечно разстояние, разузнавателни дронове, дронове за логистика и такива с морски способности, като много от тях са произведени от компании, базирани в Обединеното кралство.

„Този голям приток на изпитани в бой дронове ще даде на украинските сили способността, от която се нуждаят, за да защитят своя народ и да отвърнат на руската агресия.", посочи още Хийли.

Дроновете все повече започват да доминират като средство във войната в Украйна, като тази технология вече е отговорна за по-голямата част от жертвите на бойното поле. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна за първи път е превзела руска позиция, използвайки само наземни и въздушни дронове.

Хийли също призова обществото да не се „разсейва" от Украйна заради войната в Близкия изток, като добави: „Нищо няма да ни разсее от това да продължим да стоим до тях, колкото и време да е необходимо, за да се гарантира мирът."

Той ще обяви новите помощи, докато председателства срещата на групата „Рамщайн" днес в Берлин заедно с германския и украинския си колега и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Съставена от 50 държави, групата организира редовни срещи между съюзниците на Украйна и до миналата година беше председателствана от САЩ, преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.