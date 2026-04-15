Въздушни тревоги в Румъния край границата с Украйна заради атаки от дронове

2136
В Румъния имаше въздушна тревога тази нощ СНИМКА: Пиксабей

Жителите на северната част на румънския окръг Тулча получиха тази нощ две предупреждения за опасност чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert), след като системи за наблюдение засекли групи от дронове в близост до румънско-украинската граница, съобщава агенция Аджерпрес.

Първото предупреждение е изпратено в 2:37 ч. местно (и българско) време, а второто – в 5:08 ч. И в двете предупреждения, изпратени от Генералния инспекторат за извънредни ситуации, жителите са предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са призовани да предприемат предпазни мерки.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от военновъздушна база 86 Фетещ, а системите за противовъздушна отбрана са преминали на режим стрелба.

Министерството на националната отбрана информира, че не е имало проникване в румънското въздушно пространство, съобщава Аджерпрес.

Въздушната тревога е била прекратена в 5:42 ч.

През първите два месеца на тази година Министерството на националната отбрана е регистрирало 15 подобни инцидента в близост до румънско-украинската граница, а при 10 от тях се е наложило вдигане на изтребители за наблюдение на ситуацията във въздуха, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

В Румъния имаше въздушна тревога тази нощ СНИМКА: Пиксабей

