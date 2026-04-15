Втора поредна нощ Русия атакува пристанища в Одеска област с дронове

Втора поредна нощ руснаците атакуват пристанищната инфраструктура в южната част на Одеска област с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

По негова информация в резултат на ударите са възникнали пожари, повредени са складови и административни сгради.

"По предварителни данни няма пострадали. Пожарите са бързо потушени от спасителите. Съответните служби ликвидират последиците от атаката", се казва в съобщението на областния управител, цитиран от БТА.

Над 20 дрона са атакували Измаил, Вилково, Килия, Затока и Татарбунари през нощта, съобщиха в местните канали в Телеграм.

Втори ден в Одеска област и Одеса се намира българска делегация в състав на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев, изпълнителния директор на сдружение „Музикаутор" Иван Димитров и ръководителя на звукозаписното студио „Фифт Дигрий Саунд" Николай Маджаров.

На 14 април делегацията взе участие в официалните тържества тържества по случай патронния празник на Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски" и 205-ата годишнина от рождението на Георги Раковски.

Днес в град Одеса българската делегация ще вземе участие в откриването на паметна плоча на българския поет и възрожденец Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария, която възрожденският поет е завършил. Проектът се реализира по съвместната идея на Българската телеграфна агенция и Генералното консулство на България в Одеса с подкрепа на Одеската духовна семинария.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.