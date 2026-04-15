Папа Лъв XIV пристигна в Камерун за среща с президента

Папа Лъв XIV пристигна в Камерун, където ще се срещне с президента Пол Бия в столицата Яунде. Това е вторият етап от 11-дневната му обиколка в Африка, предаде ДПА.

Президентът на Камерун – на 63-годишна възраст, е начело на западноафриканската страна от 1982 г., като преди това е заемал поста на министър-председател.

Камерун има население от 30 милиона души, като половината от тях изповядват християнство, а приблизително една четвърт от тях са католици, според Световната база данни за религиите. Броят на независимите църкви в страната се увеличава. Около 20% от населението на Камерун са мюсюлмани.

Страната, която е била едно време германска колония, беше разделена между Франция и Великобритания след Първата световна война. Хиляди души бяха убити в Камерун по време на гражданска война през 2017 г. между доминираното от франкофони правителство и англофонски сепаратисти. Ислямски терористични групировки извършват атаки в северната част на страната.

Камерун е силно обременен с дългове и е затънал в корупция, отбелязва агенцията. Разпадащата се инфраструктура и високата безработица сред младите са част от останалите проблеми на страната. Изчислено е, че приблизително 40% от населението на Камерун живее в бедност. Политическата опозиция и свободата на печата са ограничени.

Папа Лъв XIV посети Алжир в началото на своето пътуване из континента. След Камерун той ще посети Ангола и Екваториална Гвинея, предава БТА.