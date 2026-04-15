Путин отива на посещение в Китай до 2 месеца

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай през първата половина на 2026 г., предаде Ройтерс, като се позова на руски новинарски агенции, цитиращи външния министър Сергей Лавров.

Програмата на посещението се съгласува към този момент, добавя Лавров.

Вчера руският външен министър пристигна на двудневно посещение в Китай. Визитата на Лавров се осъществява във време на усилена дипломатическа дейност, изострена от кризата в Близкия изток.

По-рано днес Лавров заяви пред китайския президент Си Цзинпин, че отношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела, припомня БТА.