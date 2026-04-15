Новият премиер на Унгария планира медийни реформи, спира държавната компания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Победителят на изборите в Унгария Петер Мадяр, лидер на десноцентристката партия ТИСА, заяви, че неговото бъдещо правителство ще спре излъчването на държавната медийна компания, ще приеме нов медиен закон, ще създаде нов медиен регулатор и ще гарантира свободата на медиите, след като кабинетът му поеме властта, предаде Ройтерс.

„Всеки унгарец заслужава една обществена медия, която говори истината", каза Мадяр в интервю за държавното радио „Кошут".

Мадяр също така заяви, че ще трябва да проведе разговори с ръководството на унгарската петролна компания МОЛ и че най-важната задача през следващите няколко седмици ще бъде да се гарантира сигурността на доставките на гориво.

Партията на Мадяр ТИСА спечели убедителна победа на изборите в неделя, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан, предава БТА.