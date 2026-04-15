9 в болница, а над 150 евакуирани след огромен пожар в жилищен блок в Констанца

Пожар в болницата в Румъния.

Девет души, от които четири деца, бяха хоспитализирани снощи в Окръжната болница в румънския черноморски град Констанца след пожар, обхванал блок в квартал „Хенри Коанда", съобщава агенция Аджерпрес.

Мъж на 64 години е в критично състояние с близо 80 процента изгаряния по тялото, съобщава Окръжният инспекторат в Констанца. Друг мъж на 58 години е с изгаряния по около 6 процента от тялото.

Шест души, сред които жена, имат изгаряния по ръцете и са вдишали дим. Те са получили кислородна терапия, а трима от тях са отказали хоспитализация.

Четири деца, на възраст между 10 и 17 години, са вдишали дим и са хоспитализирани за наблюдение.

Кметството на Констанца съобщава, че общо 157 души са били евакуирани заради пожара в жилищния блок.

На мястото бяха изпратени многобройни екипи на Пожарната служба, Мобилната служба за спешна помощ и на Инспектората за извънредни ситуации. Пожарът е потушен, пише БТА.

Четете още

Още от Балкани

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Крум Зарков