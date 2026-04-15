Русия атакува Украйна с балистични ракети, има поне един загинал и 7 ранени

Русия атакува Украйна през нощта със стотици дронове и три балистични ракети, като целта бяха пристанищната инфраструктура в южната част на страната. При атаките загина един човек и бяха ранени най-малко седем души, съобщиха украински официални представители, предаде Ройтерс.

От 18:00 ч. вчера Русия е изстреляла 324 дрона и три балистични ракети, съобщиха от украинските въздушни сили. Подразделенията за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 309 дрона, но ракетите и 13 дрона са успели да поразят девет места, се посочва в съобщението.

Една жена е била убита при обстрел на югоизточния град Запорожие рано тази сутрин, заяви ръководителят на областната администрация на Запорожка област Иван Федоров. Федоров, в публикация в "Телеграм", заяви, че загиналата е 74-годишна продавачка и е била убита в павилион, а атаката е нанесла щети и на паркинг, търговски помещения и жилищни сгради.

Трима души са били ранени при нощна руска атака с дронове срещу югоизточния град Днепър, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа. Той заяви, че атаката е нанесла щети и на девететажна жилищна сграда и на административна сграда, като публикува снимки на сграда с огромна дупка в една от стените.

Вчера в Днепър при руска атака загинаха петима души, а близо 30 бяха ранени.

Четирима души потърсиха медицинска помощ след нощна атака с дронове в централния град Черкаси, съобщи ръководителят на областната военна администрация на Черкаска област Игор Табурец.

Пристанищната инфраструктура в южната Одеска област на Черно море е била подложена на поредна атака с дронове, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, като докладва за щети по административни и складови помещения.

В Киевската област официални представители също съобщиха за атака с дронове, предава БТА.