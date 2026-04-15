Израел поднови атаките - нанесе удари близо до Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия порази днес автомобил на около 20 километра на юг от ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес, като се позова на ливанската новинарска агенция ННА.

Информацията за атаката бе съобщена ден след като Ливан и Израел решиха да започнат преки преговори за постигането на траен мир.

След интензивните удари по Бейрут и други места в Ливан на 8 април, при които загинаха повече от 350 души, Израел не атакува ливанската столица заради дипломатически натиск, отбелязва АФП, цитирана от БТА.