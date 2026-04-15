Премиерът на Пакистан отива на посещение в Саудитска Арабия, Катар и Турция

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф започва кратко посещение в Саудитска Арабия, Катар и Турция, докато Исламабад продължава дипломатическите си усилия в преговорите между САЩ и Иран, предаде Франс прес.

"Премиерът Шехбаз Шариф ще бъде на официално посещение в Саудитска Арабия, Катар и Турция от 15 до 18 април", съобщи пакистанското министерство на външните работи в изявление.

Срещите в Саудитска Арабия и Катар ще се проведат "в двустранен формат". В Турция Шариф ще участва в Дипломатическия форум в Анталия и ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и други лидери в рамките на събитието според същия източник.

Кабинетът на Шариф беше съобщил по-рано, че той ще напусне Исламабад днес, "за да замине за Джеда в рамките на официално посещение в Саудитска Арабия, придружен от делегация на високо равнище".

Саудитска Арабия ще отпусне финансова помощ в размер на 3 милиарда долара на Пакистан, който трябва да изплати голям заем на Обединените арабски емирства - бивши съюзници на Рияд, превърнали се в негови съперници, съобщи по-рано днес пакистанското министерство на финансите, пише БТА.