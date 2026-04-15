Проектодоклад на ЕП призовава за възобновяването на диалога с Турция на високо равнище

Евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи одобриха днес проектодоклад за Турция, в който е отправен призив за възобновяване на диалога с Анкара на високо равнище. Документът бе приет с 44 гласа "за", 10 "против" и 17 въздържали се, като се предвижда ЕП да го утвърди на пленарна сесия на по-късна дата.

Въпреки че процесът на присъединяване на Турция към ЕС е в застой от 2018 г., страната запазва стратегическото и геополитическото си значение като съюзник в НАТО, се посочва в одобрения днес текст. Допълва се, че присъствието и влиянието на Турция нарастват в области от решаващо значение за международната сигурност и стратегическите интереси на ЕС, например в района на Черно море, включително Украйна, в Южен Кавказ и Близкия изток. Евродепутатите са на мнение, че сътрудничеството между ЕС и Турция по въпросите на регионалната сигурност трябва да се повиши.

В проектодоклада е отправен призив за модернизиране на митническия съюз и се отчита необходимодстта Турция да изпълни изискванията за възстановяване на процеса за либерализиране на визовия режим. Посочва се също, че държавите от ЕС трябва по възможност да увеличат финансовата помощ в подкрепа на турското гражданско общество.

Кключови недостатъци от процеса на присъединяване на Турция се запазват, се уточнява в текста. Евродепутатите призовават турското правителство да се справи с постоянните тревоги в областите на върховенството на закона, правата на човека, демократичните стандарти, свободата на медиите и други основни свободи, както и да зачита добросъседските отношения и международното право, пише БТА. Те настояват за укрепване на съдебната независимост, за защита на свободата на изразяване и на журналистите, на правата на местните власти, както и за прекратяване на политически мотивираните съдебни процеси.