Си Дзинпин се срещна с руския външен министър

На 15 април китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с руския външен министър Сергей Лавров, предаде КМГ.

Си Дзинпин помоли Лавров да предаде искрени поздрави на президента Владимир Путин. Той също така посочи, че тази година се навършват 30 години от установяването на стратегическото партньорство между Китай и Русия, както и 25 години от подписването на „Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество". Стратегическото партньорство между двете страни се развива на високо ниво, а сътрудничеството във всички области дава богати резултати.

„На фона на нестабилната международна обстановка, стабилността и сигурността на китайско-руските отношения са особено ценни", заяви Си Дзинпин.

Лавров от своя страна на първо място предаде искрените поздрави на президента Путин към председателя Си Дзинпин. Той заяви, че под стратегическото ръководство на двамата държавни глави отношенията между Русия и Китай демонстрират висока устойчивост в сложната външна обстановка, като сътрудничеството в областта на търговията и инвестициите се намира в добро състояние, а културните обмени стават все по-тесни.