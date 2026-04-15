Годой благодари на Бог, че е вкарал за ЦСКА във ве...

Пекин постигна значителен прогрес в „зелената“ трансформация

Снимка: Китайска медийна група

През изминалите пет години Пекин е постигнал сериозен напредък в нисковъглеродното развитие, като емисиите в ключови сектори бележат устойчив спад. Това пише КМГ. Китайската столица заема водеща позиция в страната с най-ниски нива на въглероден диоксид спрямо БВП, съобщиха местните екологични власти.

Въглеродният пазар на града вече обхваща над 1300 предприятия, които генерират над 60% от общите емисии на мегаполиса. За 12-те години от създаването си пазарът е реализирал търговски обем от над 64 милиона тона на стойност 3,7 милиарда юана. Пекин е и официалното седалище на Националния пазар за сертифицирано намаляване на емисиите, където до края на 2025 г. са открити над 3000 сметки.

За да привлече гражданите към усилията за „зелено" развитие, Пекин въведе и механизъм за „въглеродно включване", който възнаграждава екологично поведение като използването на градски транспорт и автомобили с водородни горивни клетки. През следващия петгодишен период (2026-2030) градът планира допълнително да засили климатичното управление и иновациите в търговията с емисии.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Костадин Костадинов