ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Най-големият изчислителен клъстер в Китай влезе в експлоатация

Снимка: Китайска медийна група

Във вторник в Джънджоу, провинция Хънан, влезе в експлоатация най-големият в Китай клъстер за интелигентни научни изчисления, пише КМГ. Разположен в основния възел на националната суперкомпютърна мрежа, проектът бележи ключов пробив в инфраструктурата за научни изследвания, задвижвани от изкуствен интелект.

След началото на пробния период през февруари, капацитетът на възела беше удвоен и вече разполага с 60 000 произведени в Китай чипа за изкуствен интелект. Платформата обединява данни, изчислителна мощ и хиляди модели с отворен код в единна екосистема, улеснявайки бързото разработване и внедряване на индустриални приложения.

Основно нововъведение е суперкомпютърният агент, който позволява на потребителите да задават задачи на естествен език. Системата автоматично планира ресурсите и изпълнява задачите, освобождавайки изследователите от сложни конфигурации и драстично съкращавайки времето за научна работа.

Очаква се тази достъпна инфраструктура да осигури на Китай стратегическо предимство в глобалната технологична надпревара.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

