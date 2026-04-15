Хуманоидни роботи вече работят в китайски завод за електроника

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири хуманоидни робота успешно завършиха осемчасова работна смяна в завод за таблети в град Нанчан, демонстрирайки значителен напредък в интеграцията на изкуствения интелект в производството. Това пише КМГ.

Машините от модела Genie G2 на компанията AgiBot извършваха финални проверки на качеството директно на поточната линия, справяйки се с прецизни операции, които доскоро бяха непосилни за стандартната автоматизация.

Благодарение на вграденото визуално възприятие и силов контрол, роботите успяват да се адаптират към отклонения в позицията на предметите до 1 сантиметър и да реагират на динамични промени в работната среда. По време на смяната Genie G2 е завършвал всяка операция за 18 до 20 секунди, обработвайки 310 единици на час при обща успеваемост над 99,9%, като скоростта им вече е напълно съпоставима с тази на хората.

Този успех бележи прехода на хуманоидните роботи от лабораторни прототипи към реални инструменти за индустрията, способни да извършват деликатни задачи вместо само груба физическа работа.

От завода на производителя Longcheer съобщиха, че планират да увеличат броя на роботите до 100 единици до третото тримесечие на 2026 г.

Междувременно Китай затвърждава лидерските си позиции на глобалния пазар, като според данни на консултантската компания Omdia, AgiBot държи 39% от световния дял при хуманоидната роботика, следвана от други китайски производители като Unitree и UBTECH.