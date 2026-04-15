Младите китайци се стичат в тематични паркове, за да се потопят в древната култура

За пътешествениците, които искат да се потопят дълбоко в китайската култура и история, тематичните паркове в древен стил из цялата страна се превърнаха в отличен избор. Предлагайки богати и потапящи преживявания, тези паркове се превърнаха в едни от най-популярните атракции в Китай, особено сред младите хора.

Миналата седмица 32-годишната Тао Дзидзи преживя незабравимо посещение в Millennium City Park в Кайфън, провинция Хънан, Централен Китай. В социалните медии тя с радост описа пътуването като „абсолютно невероятно".

„В момента, в който влязох в тематичния парк, ми дадоха роля за деня и безплатен традиционен костюм", каза Тао. С глинена купа в ръка, безупречно гримираната дама се облече в закърпена традиционна роба с изпокъсани маншети и влезе в ролята на просяк, изпълнявайки малки задачи, за да спечели реплики на древна китайска валута.

В парка посетителите могат да се включат в живи представления, да общуват с изпълнителите и да разменят репликите на пари за храна, разходки с лодка и други предмети. „Това е толкова забавно", написа Тао, добавяйки, че тридневното ѝ пребиваване в парка е било „изпълнено с потапящи преживявания".

Вдъхновен от известната древна китайска картина „Сцена край реката по време на фестивала Цинмин", паркът пресъздава живописно оживените улични сцени на Бианлиан, днес известен като Кайфън, столицата на династията Северна Сун (960–1127 г.), улавяйки икономическия просперитет и културния разцвет на епохата.

Всеки ден в парка се провеждат над 200 представления и се организират повече от 20 интерактивни програми, които позволяват на посетителите да се докоснат до ежедневието от династията Сун. По време на празниците броят на представленията може да достигне близо 1000 на ден.

Много млади китайски посетители споделят, че разходката из парка им дава усещането, че са стъпили директно в прочута сцена и в историята. „Хората идват тук в търсене на красота, която е започнала преди 1000 години, но все още може да бъде усетена и докосната днес", казва Ариети, посетителка от Специалния административен район Хонконг.

През 2025 г. Millennium City Park набира впечатляващ темп, привличайки над 11 милиона посетители и генерирайки 1,2 милиарда юана (около 175 милиона щатски долара) приходи от туризъм, което представлява скок от над 37% и 20% съответно в сравнение с предходната година.

В Douyin, китайската версия на ТикТок, кратките видеоклипове под хаштага „Millennium City Park" са събрали общо близо 17 милиарда преглеждания. Често се появяват коментари, които го възхваляват като „китайски Дисниленд".

С дълголетната си история Китай е дом на много бивши императорски градове, сред които Сиан в северозападната част, Ханджоу и Нанкин на изток. Сред младите поколения в страната набира скорост тенденцията да се пътува до тези места, за да се опознаят характерните обичаи и култура на всяка династия.

Данните от туристическата платформа Qunar показват, че от началото на 2026 г. резервациите на билети за тематични паркове в китайски стил, предлагащи интересни събития, са се удвоили, като интересът се пренася от празниците към обикновените уикенди. Тази тенденция отразява промяна в сектора на културния туризъм в Китай.

„Тъй като потреблението в туризма в Китай продължава да се подобрява, посетителите вече не се задоволяват с пасивно разглеждане на забележителности. Те искат по-дълбоко ангажиране и емоционална връзка с живописните места", каза Сяо Дзянйун, заместник-директор на Института за изследване на културния туризъм в Хънан.

Съгласно националния план за развитие на Китай за следващите пет години, страната ще насърчава по-дълбока интеграция на културата и туризма, ще стимулира индустрията на културния туризъм и ще използва културата за стимулиране на икономическото и социалното развитие.

„Днес хората все повече търсят духовно съзвучие и културна идентичност чрез своите потребителски избори", каза Сюн Хайфън, доцент в Училището по управление на културните индустрии към Китайския университет по комуникации.