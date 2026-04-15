Службата за външна дейност на ЕС: Русия влага 2-3 млрд. евро в опити за външна намеса, а Китай - до три пъти повече

Сградата на Европейската служба за външна дейност. СНИМКА: Wikimedia Commons

Годишно Русия влага 2-3 милиарда евро в дейности, свързани с опити за външна намеса, а Китай - 6-8 млрд. евро, съобщи днес Якоб Там от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при представянето на годишния доклад на службата пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент за защита на демокрацията.

Докладите на ЕСВД, посветени на опитите за външна намеса в ЕС, се изготвят от 2023 г., отбеляза той. По неговите думи засечените през миналата година опити са над 540, като главни виновници за тях са Русия и Китай. Най-често цел на тези опити е била Украйна, следвана от Франция, Молдова и Германия, но са отчетени също действия срещу Белгия, Полша, Италия и Испания.

Основният извод в последния доклад е, че се наблюдава опасно повишаване на тези случаи, каза Там. По неговите думи подобни дейности стават все по-сложни, интензивни и съгласувани, като вече се използва и изкуствен интелект. ЕС е атакуван от множество посоки - не само от Русия и Китай, като използването на информацията за оръжие зачестява, поясни той.

Няма да спечелим информационната война само със средствата за предпазване и отбрана, според нас е необходимо не само да се извършва проверка на фактите, а да преследваме извършителите, трябва по-ефективно да прилагаме санкциите, да подобрим законодателството, да проникваме в информационното пространство на противника, настоя Там.

Киара Паченти от ЕСВД отбеляза, че извършителите на много от опитите за външна намеса не може да бъдат установени. По нейните думи най-често тези опити са насочени към изборите в ЕС и към политически събития. По нейните думи изкуствен интелект се използва в 27 на сто от тези случаи, пише БТА.

