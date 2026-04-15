Откриха 139-ият Кантонски панаир

139-ото издание на Кантонския панаир официално беше открито на 15 април, съобщава КМГ. Панаирът, който се провежда в Гуанджоу на три фази и ще продължи до 5 май, обхваща обща изложбена площ от 1,55 милиона квадратни метра. Тази година 32 000 участващи компании ще представят своите продукти и услуги на 75 700 щанда.

Тазгодишният Кантонски панаир разполага със 179 специализирани изложбени зони, включително девет новодобавени зони за интелигентни носими устройства, дисплейни технологии, потребителски дронове, интегрирани жилища и градински съоръжения.