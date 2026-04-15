Украйна обсъди с Израел случай с руски кораб, превозил до израелско пристанище откраднато украинско зърно

Украинският външен министър Андрий Сибига проведе телефонен разговор с израелския външен министър Гидеон Саар, за да обсъди с него случай с руски товарен кораб, превозил до израелско пристанище предполагаемо откраднато украинско зърно, предаде Ройтерс.

Киев смята зърното, произведено в четирите украински области, които Русия обяви за свои след нахлуването в Украйна през 2022 г., и в Крим, анексиран от Русия през 2014 г., за откраднато от Москва.

"Подчертах незаконността на износа на откраднати украински селскостопански продукти и че той е част от по-широките военни усилия на Русия. Не бива да бъде разрешавана незаконна търговия с откраднати стоки", заяви снощи Сибига в социалната мрежа "Екс".

Сибига заяви миналия месец, че Русия е изнесла миналата година повече от 2 милиона тона откраднато украинско зърно през Черно море. По данни на украинските власти от август Русия е откраднала 15 милиона тона украинско зърно от началото на пълномащабната война, пише БТА.

Украинският министър каза още, че с израелския министър са обсъдили въпроси, свързани със сигурността, и ситуацията в Близкия изток.