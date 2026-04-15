Португалия, за разлика от Испания, отхвърля идеята за отделна европейска армия

Португалия е против създаването на отделна европейска армия и вместо това подкрепя укрепването и модернизирането на въоръжените си сили в рамките на НАТО, ръководен от САЩ, заяви министърът на отбраната на страната Нуно Мело, в контраст с позицията на съседна Испания.

Мело заяви късно, че Португалия е член-учредител на НАТО, който цени САЩ. Той определи Вашингтон като фундаментален трансатлантически партньор.

"Ние не сме за създаването на единна европейска армия", заяви той пред парламентарна комисия, добавяйки, че Португалия трябва да инвестира в своите въоръжени сили, за да гарантира, че те са в състояние да изпълняват възложените им мисии в рамките на НАТО.

На фона на съмненията относно ангажимента на американския президент Доналд Тръмп към сигурността на Европа, Испания призова Европейския съюз да предприеме стъпки към създаването на отделна съвместна армия като средство за възпиране.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли призивите за европейска армия, като изтъкна, че това би струвало на държавите членки много повече от 5% от брутния вътрешен продукт, които страните от НАТО – с изключение на Испания – са се съгласили да изразходват за отбрана и свързани с това инвестиции до 2035 г.

Мадрид заяви, че може да изпълни ангажиментите си, като изразходва 2,1% от БВП.

Мело заяви, че Португалия е увеличила разходите си за отбрана, съгласно критериите на НАТО, до 6,12 млрд. евро – или 2,1% от БВП – през 2025 г., четири години преди първоначалния график, пише БТА.

През 2024 г. разходите възлизаха на около 4,5 млрд. евро, или 1,58% от БВП. Испания също постигна целта си от 2 % от БВП миналата година, като изразходва 33,5 млрд. евро – увеличение с 44,5 % спрямо 2024 г.

Португалия е кандидатствала за 5,8 милиарда евро под формата на нисколихвени заеми от ЕС за укрепване на въоръжените си сили, заяви Мело. Новото оборудване, включващо фрегати, бронирани превозни средства, сателити и дронове, трябва да бъде доставено до 2030 г., "ако всичко върви добре", добави той.

Програмата SAFE е инициатива на ЕС на стойност 150 милиарда евро, насочена към укрепване на отбранителните способности, преодоляване на критични пропуски и съвместно закупуване на оборудване за противодействие на потенциални заплахи за блока.