59 мигранти са спасени южно от гръцкия остров Крит

Общо 59 мигранти са били спасени от малка лодка, бедстваща южно от гръцкия остров Крит, която е дошла от Северна Африка, съобщиха гръцките власти, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини".

В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че 59 мъже са били открити от патрулен кораб на европейската гранична агенция Фронтекс на лодката, на около 17 мили югозападно от град Йерапетра, в южната част на Крит. Те са били отведени в град Ираклион.

Лодката е тръгнала от Тобрук в източна Либия, където мигрантите са уредили пътуването си с трафиканти.

Въпреки че пътят от Либия до гръцкия остров Крит е дълъг и опасен, той се е превърнал в един от основните начини, по които мигранти, търсещи по-добър живот в Европейския съюз, се опитват да стигнат до континента. Това се дължи главно на нестабилността в Либия и по-строгия контрол по морската граница с Турция в източната част на Егейско море, която години наред беше най-краткият и лесен път по море до Гърция, отбелязва в. „Катимерини".

Днес гръцката брегова охрана съобщи също, че петима мигранти, за които се смята, че са дошли от близкото турско крайбрежие, са били открити на Велика събота на островчето Псара до Хиос в източната част на Егейско море, пише БТА.

До момента тази година около 2300 души са стигнали до Крит от Либия, което е повече от половината от общо 4500 мигранти, които са влезли в страната по море. Като се включат и преминаванията по североизточната сухопътна граница с Турция, около 6200 мигранти са влезли незаконно в Гърция от 1 януари насам, припомня още „Катимерини".