Румъния иска да е първата в света, в която Световната банка финансира производството на ядрена енергия

Румъния иска да бъде първата страна в света, в която Световната банка финансира производството на ядрена енергия, заяви по време на посещение във Вашингтон румънският министър на енергетиката Богдан Иван, който се срещна с президента на международната финансова институция Аджай Банга, предаде Аджерпрес.

„Моята цел във Вашингтон е ясна: Румъния да бъде първата страна в света, в която Световната банка финансира производството на ядрена енергия!", написа на страницата си във Фейсбук министърът на енергетиката и допълни, че „Румъния се нуждае от масивни и банково приемливи инвестиции в градско топлоснабдяване и енергийна ефективност, модернизация на мрежите за интегриране на възобновяеми енергийни източници, съхранение на газ и гъвкавост за сигурност на доставките, както и в ядрената енергия като стълб на стабилността в енергийния микс".

Той уточни, че тези направления вече са определени като приоритетни инвестиционни платформи, а партньорството със Световната банка е допълващо към европейските фондове и насочено именно към отблокирането на тези инвестиции, пише БТА.