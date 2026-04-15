Швеция е осуетила проруска кибератака срещу топлоелектрическа централа

Швеция осуети през пролетта на миналата година кибератака, извършена от група проруски хакери, срещу топлоелектрическа централа в Западна Швеция, заяви днес шведският министър на гражданската отбрана Карл-Оскар Болин, цитиран от Франс прес.

"Група проруски хакери се опита да затрудни функционирането на цел в Швеция. Не успяха", изтъкна Болин.

"Шведските разузнавателни служби се заеха със случая и идентифицираха действащото лице зад атаката, което има връзки с руските разузнавателни служби и служби за сигурност. За щастие, не се стигна до сериозни последици", каза още шведският министър, пише БТА.