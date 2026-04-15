Две американски семейства оспорват в Рим наредба, ограничаваща гражданство на потомци на италиански мигранти

Две американски семейства се обърнаха към най-висшата съдебна инстанция в Италия - Висшия касационен съд, за да оспорят обхвата на наредба, приета от правителството на Джорджа Мелони, която ограничава правото на гражданство на потомци на италиански мигранти, предаде Асошиейтед прес.

Наредбата постановява, че право на гражданство могат да имат само до две поколения потомци на италиански мигранти.

Адвокатът на двете американски семейства Марко Мелоне заяви, че ограниченията на наредбата трябва да се прилагат само за хора, родени след влизането й в сила, което потенциално би открило път към италианско гражданство за милиони потомци на италиански мигранти в САЩ и в части от Латинска Америка.

Правителствена наредба от март 2025 г. сложи край на предишните правила, които позволяваха на всеки, който може да докаже италиански произход след създаването на обединена Италия през 1861 г., да кандидатства за гражданство. Миналия месец Конституционният съд на Италия постанови, че новата наредба е валидна, но адвокатът на двете американски семейства заяви, че Съдът трябва да внесе яснота относно нейния обхват на действие.

Делото може да изясни правата на потомците на около 14 милиона италианци, емигрирали между 1877 и 1914 г., според статистика на външното министерство, а също и извън този период, пише БТА.

Макар че делото засяга две семейства още десетина души, чиито искания за гражданство са били блокирани по силата на новата наредба, присъстваха пред съда в знак на солидарност.