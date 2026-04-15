Турция е конфискувала 550 тона риба и 84 незаконни риболовни кораба през 2025 г.

Властите в Турция конфискуваха 550 тона риба и аквакултури, както и 84 незаконни риболовни кораба след извършени общо 207 371 проверки, сочат данни на Министерството на земеделието и горите в Турция.

Данните бяха оповестени във връзка с обявяването на края на риболовния сезон в Мраморно и Егейско море. Той започна на 1 септември 2025 г. и приключва днес, на 15 април 2026 г.

От предоставената информация става ясно, че Турция бележи рекорд в риболова и рибната промишленост с улов от 400 хил. тона риба и 625 хил. тона риба, отгледана в рибарници.

Страната е изнесла 288 хил. тона риба и аквакултури, които се изчисляват на 2,24 млрд. долара. Ръстът за последните 5 години е двоен, а продажбите са осъществени в 92 държави.

За контрол на риболова и опазване на екосистемата в Турция е изградена система за проследяване на риболовните кораби. Чрез нея плавателните съдове с дължина над 12 метра, които се намират в открито море, подават данни за своите дейности и извършения улов. В същото време от моретата са почистени 416 хил. квадратни метра мрежи за улов (които са поставени и като предпазна мярка срещу птици, които се хранят с риба – бел. ред.) и 32 061 други риболовни принадлежности. По този начин е предотвратено измирането 1,4 млн. морски обитатели и птици.

Във връзка с мерки за поддържане на екологичното равновесие във водните басейни на страната при зарибяване са пуснати над 83 млн. риби. Осъществени са и проекти по зарибяване на водните басейни в регионите, които пострадаха от земетресението през 2023 г. Във водите в Адана, Елязъг и Шанлъурфа са пуснати близо 49 млн. риби.

През 2025 г. е предотвратено навлизането на 291 547 риби балон в екосистемата на Турция, а от началото на 2020 г. те са близо 50 млн. Този вид е считан за един от най-отровните заселници на морското дъно в Турция, а през изминалото лято турските власти заплащаха по 35 лири (0,75 евро) за всяка заловена риба от този вид.

Министерството на земеделието и горите отпусна субсидия за 461 рибопроизводители или за 80,2 тона риба и аквакултури. Субсидия е изплатена и за подпомагането на 15 190 риболовни кораба с дължина под 12 метра. За първи път с 35 на сто е била увеличена субсидията за риболовни кораби, които са собственост на жени, пише БТА.

Властите са изплатили също така обезщетения по 314 полици за застраховка на риба и аквакултури.