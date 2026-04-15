Си Цзинпин призова за стратегическа яснота и политическа сигурност с Виетнам

Китайският президент Си Цзинпин призова Китай и Виетнам да поддържат висока степен на стратегическа яснота и да дадат приоритет на защитата на политическата сигурност по време на среща с виетнамския си колега То Лам, предаде Ройтерс.

Виетнамският президент е в Китай до петък, предприемайки първото си пътуване в чужбина, откакто беше избран за президент на страната миналата седмица. Това е знак за затопляне на отношенията между двете съседни страни, с еднопартийно управление на комунистически партии.

Двете страни подобриха отношенията си през последните години, като си сътрудничат в железопътния транспорт, технологиите и други сектори, въпреки че остават в противоречие относно акваториалните граници в Южнокитайско море.

Си Цзинпин и То Лам подписаха документи за обществена сигурност, право и съдебна система, верига на доставки, митници и технологии.

Китай и Виетнам трябва да защитят световните вериги за доставки и съвместно да се противопоставят на унилатерализма, подчерта Си при срещата си с виетнамския държавен глава.