Израел издаде ново предупреждение за евакуация в Южен Ливан

Израелската армия призова жителите на Южен Ливан да се евакуират, като предупреди за удари срещу ислямисткото движение "Хизбула", съюзник на Техеран. Това предаде Франс прес и отбеляза, че това са първите подобни атаки след преговорите между израелски и ливански представители.

"Спешно предупреждение към жителите на южния Ливан, намиращи се южно от река Захрани, въздушни удари" срещу "Хизбула" "се нанасят в момента".

Израелските въоръжени сили провеждат "интензивни операции в региона", заяви в Екс говорителят на армията на арабски език, полковник Авишай Адрае, пише БТА.

Той призова цивилните да се насочат към района на север от река Захрани, намираща се на няколко десетки километра от границата между Израел и Ливан.