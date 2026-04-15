Гърция задържа мъж, превозвал 11 мигранти в колата си, близо до гръцко-турската граница

Властите в Североизточна Гърция са арестували заподозрян член на организирана група за трафик на хора, който е превозвал в автомобила си 11 мигранти, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

В съобщение на полицията се посочва, че заподозреният е бил задържан във вторник близо до гръцко-турската граница в района на Орестиада. Той е бил идентифициран само като чужд гражданин. Колата е била конфискувана, а заподозреният е изправен пред обвинения за нарушаване на имиграционните закони.

Въпреки че Гърция значително е намалила преминаванията през сухоземната граница с Турция, която до голяма степен е очертана от река Марица (Еврос), като е построила дълга ограда, около 1700 души са успели да преминат границата от началото на годината досега, според данни на ООН, отбелязва „Катимерини", цитиран от БТА.

Повечето от тях са качвани в коли близо до границата и са превозвани на запад до Солун, откъдето продължават към други части на Гърция или на север през Балканите.