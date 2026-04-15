Китай и Виетнам ще ускорят изграждането на общност на споделена съдба

На 15 април в Пекин генералният секретар на ЦК на ККП и китайски председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия генерален секретар на ЦК на Виетнамска комунистическа партия и виетнамски президент То Лам. Това съобщава КМГ.

Си Дзинпин поздрави То Лам, който отново бе избран за президент и изрази увереност, че под ръководството на неговата партия Виетнам ще се развие добре по социалистическия път. Си Дзинпин добави, че Китай винаги ще разглежда Виетнам като приоритет в своята дипломация в региона и желае да съдейства за всестранното стратегическо сътрудничество, както и да ускори изграждането на общност на споделена съдба между двете страни.

Си Дзинпин подчерта, че защитата на социализма и мястото на комунистическите партии като управляващи са най-големи стратегически интереси между двете партии. Двете страни трябва да укрепят политическото доверие, заедно да развиват модернизацията, да се противопоставят на едностарнността и протекционизма и да защитят системата на глобалната свободна търговия и стабилност, както и безпрепятственото функциониране на веригите за доставки.

То Лам изрази благодарност за политическата подкрепа от ККП, китайското правителство и народ. Той изрази желание да поддържа традиционното приятелство с Китай и да съдейства за устойчивото развитие на всестранното стратегическо партньорство.

След срещата двамата лидери присъстваха на подписването на няколко документа за двустранно сътрудничество в областта на партиите, обществената сигурност, правосъдието, икономиката, сътрудничеството с митниците, науката и технологиите, социалното благосъстояние, развитието на човешките ресурси, медиите и местното самоуправление.

В същия ден Си Дзинпин и То Лам заедно се срещнаха с представителите на над 100 китайски и над 200 виетнамски младежи, които участват в „Пътешествие на революционни паметници в Китай".