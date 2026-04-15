ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Румъния изпраща 15 тона хуманитарна помощ за Ливан

Румъния изпраща 15 тона хуманитарна помощ в подкрепа на цивилното население на Ливан

Румъния изпраща 15 тона хуманитарна помощ в подкрепа на цивилното население на Ливан, засегнато от кризата със сигурността в Близкия изток. Това се посочва в съобщение на правителствената пресслужба, изпратено и до редакцията на БТА.

Храна, палатки, спални чували, одеяла и възглавници от националните държавни резерви ще бъдат транспортирани по въздух и ще пристигнат в Аман, а по-късно в Бейрут, като част от многонационален хуманитарен конвой.

Транспортът се осигурява от Министерството на националната отбрана с военнотранспортни самолети C-130 и „Спартан" (Spartan C-27J), които излетяха днес в 10:00 ч. румънско (и българско) време.

Решението за предоставяне на помощ е взето от Националния комитет за извънредни ситуации, свикан от премиера на Румъния Илие Боложан. То е в отговор на искане за хуманитарна покрепа, получено от Румъния чрез Европейския механизъм за гражданска защита.

Действията на Румъния се осъществяват под егидата на Европейския механизъм за гражданска защита, който финансира 75 процента от разходите за транспорта.

Румъния изпраща 15 тона хуманитарна помощ в подкрепа на цивилното население на Ливан Снимка: Фейсбук/ Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

