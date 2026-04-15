Ердоган: Турция работи за удължаване на примирието с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Анкара работи за удължаване на примирието между САЩ и Иран, за намаляване на напрежението и за продължаване на преговорите, предаде агенция Ройтерс.

Говорейки пред депутати в парламента, турският президент каза, че въпреки проблемите, Турция храни надежди.

Президентът посочи, че атаките на Израел в Ливан вредят на перспективите за мир и допълни, че временното примирие е създало възможност, която не бива да бъде пропускана.

Според Ердоган трудните въпроси в преговорите могат да бъдат решени, ако страните се съсредоточат върху ползите от мира, предаде БТА.