Япония създава фонд от 10 млрд. долара за подпомагане на държавите в Азия за осигуряване на петрол

Правителството в Япония обяви, че ще създаде „финансова рамка на стойност около 10 милиарда долара", с която ще подпомага азиатските държави в осигуряването на енергийни ресурси на фона на засилена конкуренция за петрол заради конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Подкрепата, насочена към предотвратяване на странични ефекти върху собствените вериги за доставки на Япония, ще бъде насочена главно чрез държавни финансови институции като Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) и Японската агенция за износ и инвестиционно застраховане (Nippon Export and Investment Insurance - NEXI), които ще финансират и застраховат проектите.

При обявяването на плана премиерът Санае Такаичи заяви, че инициативата се равнява на около 1,2 млрд. барела петрол или приблизително внос за една година на суров петрол от страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН - ASEAN).

Тя направи изявлението след среща на инициативата Азиатска общност за нулеви емисии (Asia Zero Emission Community – AZEC, платформа за сътрудничество за постигане на въглероден неутралитет), насочена към ускоряване на декарбонизацията и енергийния преход в Азия.

Според японските власти страните от Югоизточна Азия разполагат с по-малки петролни резерви в сравнение с Япония, което ги прави по-уязвими при колебания в доставките. Освен суров петрол, конфликтът засяга и доставките на ключови продукти за производството на пластмаси, пише БТА.

Прекъсвания в регионалното производство вече пораждат притеснения сред японски здравни институции, които разчитат на азиатски доставки за основни медицински консумативи като контейнери, тръби и ръкавици.