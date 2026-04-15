Тръмп заплаши да промени търговското споразумение с Великобритания заради пасивността на Лондон за конфликта с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да преразгледа търговското споразумение, сключено миналата година с Великобритания, което цели да ограничи ефекта от американските мита върху вноса на британски стоки, предаде Франс прес. В интервю за „Скай нюз" (Sky News) Тръмп изрази недоволство от липсата на подкрепа от Лондон след началото на конфликта в Близкия изток.

„Дадохме им (на Великобритания) добро търговско споразумение, по-добро от това, което бях длъжен да направя, и това винаги може да бъде променено", заяви американският президент.

Подписаното търговско споразумение между Вашингтон и Лондон миналата година предвижда ограничаване на американските мита до 10 на сто при вноса на повечето британски промишлени стоки. В замяна Великобритания отвори по-широко пазара си за американски продукти като етанол и говеждо месо.

Тогава сделката се считаше за изгодна за Лондон, тъй като страната получи едни от най-ниските митнически ставки, предоставяни от Вашингтон на трета държава. По-късно обаче предимството отслабна след съдебни решения в САЩ, които доведоха до временно въвеждане на 10 на сто тарифи върху почти целия внос.

Отношенията между двете страни се влошиха на фона на конфликта в Близкия изток, като Тръмп обвини Лондон в липса на подкрепа.

„Това е такава връзка, че когато ги помолихме за помощ, те не бяха там (в Близкия изток), когато имахме нужда от тях - не бяха там, когато нямахме нужда от тях - пак не бяха там. И все още не са там", заяви Тръмп пред „Скай нюз".

Британското правителство от своя страна в последно време зае по-критична позиция спрямо Вашингтон, като финансовият министър Рейчъл Рийвс определи американската политика като „безумна", а премиерът Киър Стармър разкритикува изказванията на Тръмп относно Иран, пише БТА.

В този контекст се очаква Рийвс да проведе среща с американския финансов министър Скот Бесънт в рамките на пролетните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон.