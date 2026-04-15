Поне 4 убити и 20 ранени при стрелба в турско училище (Обновена, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне 4 са убити и 20 ранени, 4 от тях тежко, при въоръжено нападение в училище в Турция, пише Turkiyetoday.

Инцидентът е станал в средното училище „Айсер Чалък" в южната турска провинция Кахраманмараш.

След сигналите за инцидента на място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и линейки.

В училището, намиращо се в район „12 Шубат", са били чути изстрели, след което сградата е била бързо евакуирана, пише CNNTurk.

Към момента властите все още не са установили самоличността на извършителя, но по последни данни е сред убитите, заедно с трима учители. Според БТА обаче убитите са един учител и трима ученици.

Областният управител на Кахраманмараш, Мюккерем Юнлюер, потвърди за четирима убити и 20 ранени. В изявление той посочи, че причината за атаката все още не е известна и случаят е в много ранен етап.

„В момента има извършено нападение. В едно от нашите училища се случи трагичен инцидент. Получихме информация за пострадали. Разследваме случая в дълбочина", заяви той.

Междувременно стана ясно, че министърът на образованието на Турция Юсуф Текин е на път към Кахраманмараш след инцидента.

Само ден по-рано имаше още една стрелба в Турция, при която Омер Кет, който нахлул с ловна пушка в Професионално-техническото анатолийско училище „Ахмет Коюнчу" в Сиверек, Шанлъурфа, рани 16 души, след което отне живота си.