Шестима бивши военни в Тайван бяха осъдени по обвинения в шпионаж в полза на Китай

Тайвански съд осъди днес шестима бивши военнослужещи на лишаване от свобода от четири до осем и половина години по обвинения в шпионаж в полза на Китай, предаде Франс прес.

Петима от общо шестимата подсъдими бяха признати за виновни за нарушаването на законодателството за националната сигурност на Тайван. Те по-конкретно бяха признати за виновни по обвинения в "създаването на организация", подчинена на Пекин, а шестият обвиняем бе осъден за разкриването на поверителна информация.

Първите петима обвиняеми, сред които един е бил действащ военнослужещ, са били вербувани от китайски гражданин, жител на Хонконг.

Според тайванската прокуратура човекът, вербувал тайванските военнослужещи, е посетил Тайван няколко пъти под претекст, че извършва служебни пътувания или туристически визити.

Шестият обвиняем, който също е бил действащ военнослужещ, е влязъл в компютъра на свой колега, за да свали документи, съдържащи поверителни данни, пише БТА.

Осъдените "напълно са съзнавали сериозната вреда", която са можели да нанесат на националната сигурност на Тайван със своите действия, пише в заключенията на съда.

Десет тайвански граждани, в това число действащи военни, станаха обект на разследване вчера отново по обвинения за шпионаж, изразяващ се в заснемане на видеа и изтичане на поверителна информация.