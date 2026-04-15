Пакистан ще въведе всекидневни спирания на тока

Пакистанското правителство обяви днес, че всяка вечер по време на пиковите часове ще има прекъсвания на електроснабдяването за около два часа, за да се "предотврати силно покачване на цените", предаде Франс прес.

Според съобщение, публикувано вчера от Министерството на енергетиката, електроснабдяването ще бъде прекъсвано всекидневно в по-голямата част от страната за два часа и 15 минути, между 17:00 ч. и 01:00 ч. сутринта.

Южните градове Карачи и Хайдерабад обаче ще бъдат изключени от тази мярка, уточни министерството, поради "наличието на евтина електроенергия в южната част" на страната.

Министерството обоснова тези прекъсвания с необходимостта да "се намали използването на скъпи горива" и да "се предотврати силно покачване на цените".

Започналата на 28 февруари война на САЩ и Израел срещу Иран, разтърси енергийните пазари, като Техеран блокира доставките на енергоносители, преминаващи през Ормузкия проток.

Пакистан понася пълната тежест на скока в световните цени на енергоносителите, въпреки че някои от неговите петролни танкери успяват да преминат през този стратегически морски път, пише БТА.

При нормални условия около една пета от световните доставки на петрол и природен газ преминават през Ормузкия проток, като голяма част от тях са предназначени за Азия, отбелязва АФП.