Иран: Ще попречим на търговията в Персийския залив и Червено море, ако блокадата на САЩ продължи

Иран няма да позволи развиването на търговска дейност през Персийския и Оманския залив, както и в Червено море, ако САЩ продължат морската блокада на пристанищата на Ислямската република, заяви генерал Али Абдолахи, команващ Централния щаб "Хатам ал Анбия" на иранските въоръжени сили, предадоха световни агенции.

"Ако агресивната и терористична Америка продължи своите незаконни действия по организирането на морската блокада в региона и създава опасност за сигурността на иранските търговски кораби и петролни танкери, по този начин тези постъпки на САЩ могат да доведат до нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, а въоръжените сили на Иран няма да позволят преминаването на вносни и износни доставки през Персийския и Оманския залив, както и в Червено море", подчерта генерал Али Абдолахи, цитиран от иранската новинарска агенция "Мехр".

"Иран ще действа решително за защитата на своя суверенитет и националните си интереси", допълни Абдолахи.

Иран не граничи с Червено море, но може да разчита на съюзната бунтовническа групировка хути в Йемен, която заплаши, че ще атакуват плавателните съдове в този регион, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.