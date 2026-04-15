Отложиха вота на недоверие срещу сръбското правителство заради липса на кворум

Вотът на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут, внесен от 62 депутати от опозицията, няма да се състои поради липса на кворум в Народната Скупщина, предават сръбските медии.

В началото на пленарното заседание присъстваха само 47 от 250 депутати, а този брой е недостатъчен за започване на заседание, предаде регионалната телевизия Ен 1.

Две от опозиционните партии - Демократическата партия и Новата демократическа партия на Сърбия, предварително обявиха, че няма да присъстват на заседанието, защото смятат, че този вот на недоверие не може да бъде спечелен.

А представители на управляващото мнозинство днес увериха, че дебат по вота на недоверие ще се състои, но в друг ден.

Депутатите от опозицията внесоха искането за вот на недоверие на 13 февруари, тъй като по това време, според тях, премиерът Мацут не е предприел никакви действия по отношение на членовете на правителството, свързани със случая по опита за ревитализация на Генералния щаб на югоармията.

В края на миналата година сръбският министър на културата Никола Селакович бе обвинен в злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ във връзка с решението на сръбското правителство да премахне статута на паметник на културата на сградите на бившия Генерален щаб на някогашната югославска армия в Белград.

Според правителствения план за ревитализация на двете сгради в центъра на сръбската столица на тяхно място ще бъде изграден луксозен хотел, като проектът ще бъде осъществен от фирмата на Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп.

Според договора, подписан между Сърбия и фирмата "Атлантик инкюбейшън партнърс" (Atlantic Incubation Partners LLC), зад която стои зетят на американския президент, държавата е отдала под наем земята под сградите на Генералния щаб без обезщетение и се е ангажирала да ги събори до май 2026 г.

Според изявления на различни сръбски представители новата постройка ще включва и мемориал в памет на жертвите на бомбардировките в Сърбия преди 27 години.

Темата е чувствителна в Сърбия, защото засяга сгради, бомбардирани няколко пъти през 1999 г. по време на 78-дневни въздушни удари на НАТО срещу тогавашната Съюзна република Югославия (СРЮ), чиято цел беше да се прекрати войната в Косово (1998-1999 г.).

Професионални организации се противопоставят на разрушаването, а правителството твърди, че военните сгради са толкова пострадали от бомбардировките, че не могат да бъдат възстановени и че съществува риск от срутване.

През ноември 2025 г. сръбският парламент гласува специален закон, който позволява на властите да открият възможност за строителство върху земята под емблематичния комплекс на Генералния щаб на някогашната югоармия. Законът бе приет след разгорещени дебати и протести на студенти срещу плановете.

Междувременно Прокуратурата за борба с организираната престъпност започна разследване по случая с Генералния щаб, а фирмата на Къшнър се оттегли от проекта с аргумента, че не иска да внася разделение в сръбското общество.