Вицепрезидентът на ОАЕ и Калибаф обсъдиха намаляване на напрежението в Близкия изток

Вицепрезидентът на Обединените арабски емирства проведе телефонен разговор с председателя на иранския парламент, съобщи Националната новинарска агенция на ОАЕ (УАМ). Това е първият подобен разговор на това равнище между двете страни от началото на войната в Близкия изток.

Шейх Мансур бин Зайед Ал Нахян и Мохамад Багер Калибаф “обсъдиха ситуацията в региона и начини за намаляване на напрежението”, съобщи УАМ, цитирана от БТА.

В отговор на американско-израелските атаки, започнали на 28 февруари, Иран нападна държави в Залива и по-специално ОАЕ, които отзоваха посланика си от Техеран, припомня Франс прес.