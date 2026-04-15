Румънското военно министерство: Не е имало класифицирана информация в хакнатите имейл адреси

Министерството на националната отбрана на Румъния предостави разяснения, след като Ройтерс съобщи, че хакери, предполагаемо свързани с Русия, са компрометирали десетки имейл акаунти, включително такива на румънските военновъздушни сили.

От общо 67 атаки само 30 са били успешни, докато останалите са били осуетени от киберзащитата на румънската армия, посочва цитираният източник.

От ведомството уточняват, че тези имейл адреси не са били използвани за предаване на класифицирана информация, а по-скоро за административни въпроси в рамките на министерството. Цялата процедура за киберзащита е централизирана, което означава, че Министерството на националната отбрана е пряко отговорно за защитата на тези данни - мярка, която влезе в сила миналия месец.

Миналата седмица президентът Никушор Дан обяви, че румънската разузнавателна служба, заедно с ФБР, е осуетила цяла кибератака, стартирана от Кремъл и насочена към европейски страни, включително Румъния. Подобни действия от страна на Руската федерация се случват често, особено през последната половин година, отбелязва Диджи24.

Последната атака, за която днес съобщи Ройтерс, засяга украински прокурор, както и военни и правителствени акаунти в Румъния, Гърция, България и Сърбия.