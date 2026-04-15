САЩ и Иран договорили принципно споразумение за удължаването на примирието?

Посредници са постигнали напредък по удължаването на споразумението за прекратяване на огъня между Иран и САЩ и се подготвят да организират нови преговори, преди крайният срок на примирието да изтече следващата седмица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Блокадата на САЩ на ирански пристанища и скорошните заплахи на Иран застрашиха споразумението, което беше сключено едва преди седмица. Представители на държави от Близкия изток посочиха днес обаче, че са постигнали напредък, като изтъкнаха, че САЩ и Иран са договорили "принципно споразумение" за удължаването на примирието, за да дадат възможност за по-нататъшни преговори.

Преди изтичането на крайния срок на примирието, насрочен за 22 април, посредниците настояват за компромис относно три главни точки, които провалиха директните преговори миналия уикенд. Те засягат ядрената програма на Иран, Ормузкия проток и репарациите за щети, причинени от бойните действия, съобщи един от регионалните представители, който участва в посредническите инициативи.

Световни лидери, в това число американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заявиха вчера, че е вероятно да се състои нов кръг от преговори в предстоящите дни.

"Мисля, че те (Иран) много искат да сключат споразумение. Смятам, че сме много близо до последния етап", изтъкна Тръмп в откъс от интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк", който беше излъчен днес сутринта.

Американски представител заяви, от своя страна, че все още се обсъждат нови преговори с иранската страна, и че нищо на този етап не е планирано.

Друг високопоставен американски представител посочи, че от страна на САЩ няма официално съгласие за удължаването на срока на примирието, но преговорите между Вашингтон и Техеран за постигането на споразумение продължават.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че твърденията, според които срокът на примирието е удължен, все още не са подтвърдени.

Министърът на финансите на Пакистан Мухамад Аурангзеб изтъкна пред АП, че "пакистанските управляващи не са се отказали" да продължат да помагат на САЩ и Иран да сложат край на конфликта в Близкия изток.