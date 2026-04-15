Стотици гръцки фермери блокираха основното пристанище на о. Лесбос, планират голям протест

Стотици фермери блокираха основното пристанище на гръцкия остров Лесбос, нарушавайки трафика на фериботите, с искане да се предприемат мерки за съживяване на сектора, който пострада сериозно заради разпространението на шап по животните, съобщават гръцките медии.

Блокадата на пристанището продължава втори пореден ден, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. При пристигането по-рано днес на кораба "Blue star 1", пътуващ по маршрута Пирея-Хиос, протестиращите животновъди са позволили на Лесбос да слязат само пътниците и са блокирали излизането на товарните автомобили.

Ново напрежение се очаква по-късно днес, тъй като около 18 ч. от Лесбос трябва да отпътува ферибот, пише БТА.

Заради протестите на животновъдите около 700 души са били принудени да отменят пътуванията си, планирани за вчера, отбелязва телевизията.

Пристигането на туристи от турското крайбрежие на гръцкия остров също е отменено, тъй като туроператорите са решили да не поемат риска клиентите им да бъдат блокирани.

Животновъдите настояват да получат обезщетения и да бъдат предприети незабавни мерки, които да позволят на сектора отново да заработи нормално. За утре е планиран нов голям протест, в който ще участват и представители на други сектори.

Първият случай на болно от шап животно беше регистриран на остров Лесбос на 16 март. Три дни по-късно в сила влезе пълно ембарго върху животинските продукти от острова. Наложи се умъртвяване на животни в засегнатите от шап ферми.

Предприетите от властите мерки за ограничаване разпространението на шап са довели до големи финансови загуби в стотици фермери на Лесбос, но и по цялата верига за производство и разпространение на животински и млечни продукти, отбелязва телевизия "Скай" в материал по темата.

Според изчисления на животновъдите цената за местната икономика от наложените ограничения възлиза на над девет милиона евро. 70 хиляди агнета, отглеждани за Великденските празници, не са били продадени.

Голяма е и финансовата загуба заради забраната за износ на традиционните за острова сирена, които са със статут на продукт със защитено наименование за произход, отбелязва още телевизията.