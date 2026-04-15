Опозицията в РСМ иска разследване на финансовите и бизнес интереси и връзки на Мицкоски с Орбан

„Пълно и задълбочено разследване на всички финансови и бизнес интереси и връзки” между загубилия изборите в Унгария Виктор Орбан и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски ще поискат от СДСМ, съобщи на пресконференция Андрей Жерновски, член на Изпълнителния съвет на опозиционната партия.

Позовавайки се на публикации в германски медии, които анализират загубата на изборите от страна на Орбан, Жерновски заяви, че „Германия и Европа разобличиха Мицкоски, нарекоха го „авторитарен политик“ и го поставиха в компанията на (Александър) Вучич и (Милорад) Додик, като цялата група беше наречена „авторитарно братство“.

„За (Северна) Македония това е от особено значение, защото правителството на Мицкоски постави стратегическите интереси на държавата директно в ръцете на Виктор Орбан, разбира се, за свои собствени цели и за свои бизнес интереси. Телекомуникациите, за които говорихме многократно, енергетиката, медиите и финансовият сектор – цели системи бяха свързани в тази мрежа”, заяви Жерновски.

Той призова Министерството на правосъдието незабавно да отправи искане за връщането на бившия премиер на страната Никола Груевски.

Темата за евентуалното екстрадиране на бившия премиер на Северна Македония Никола Груевски, който през 2018 г. получи убежище в Унгария, след като напусна страната след произнесените срещу него присъди, продължава да е сред водещите в Северна Македония.

Тя влезе в общественото внимание, след като победителят на изборите в Унгария Петер Мадяр заяви, че Унгария повече няма да предоставя убежище на лица, издирвани от съдебните власти в други държави, споменавайки и името на Груевски.

Вчера премиерът Християн Мицкоски заяви, че ако Никола Груевски се върне от Будапеща в Северна Македония, той ще влезе в затвора. Той припомни, че искане за екстрадиция е било подадено още през 2018 г., но е било отхвърлено през 2019 г., тъй като на Груевски е било предоставено убежище в Унгария.

„В рамките на днешния ден ще бъде подадено искане до компетентните съдебни органи и прокуратури и ще бъдат изискани необходимите документи по всички случаи, свързани с лицето Никола Груевски. След като получим необходимите документи от компетентните органи, Министерството на правосъдието ще действа в съответствие със съответните законови разпоредби“, се посочва в цитирана от медиите в Скопие информация от Министерството на правосъдието по повод евентуално ново искане за екстрадирането на Груевски.