Мъж уби тъщата си и я държа 1,5 г. в барака в украинско село

46-годишен мъж е арестуван в Харковска област, Украйна, за убийството на тъщата си и дълго време за укриване на тялото ѝ, съобщи полицията в Харковска област. Трагедията се е случила през ноември 2024 г. на територията на домакинство в село Велетен. Поради конфликт за наследство, който продължавал с години, нападателят първо пребил жената, а когато паднала на пода, продължил да я бие, а след това я удушил. В продължение на година и половина мъжът криел в чувал тялото в барака в имота.

Жената е била в неизвестност от ноември 2024 г. Служители на полицейско управление са провели комплекс от оперативно-издирвателни мерки, насочени към установяване на местонахождението ѝ и всички обстоятелства около изчезването ѝ. Познат на жертвата, който не бил виждал жената от дълго време, се свързал с полицията, за да съобщи за изчезването ѝ. През април 2026 г. мъжът изпаднал в паника, когато научил, че служители на реда планират да направят оглед на дома.

За да се отърват от уликите, довел познат, който понякога помагал на семейството с домакинската работа и не знаел за съдържанието на пакета, който бил помолен да изнесе от бараката. Възприемайки това като нормална домакинска помощ, той помогнал за товаренето на пакета в микробус, който да бъде откаран и изхвърлен.

По пътя обаче служители на реда спрели колата за оглед. Именно по време на огледа на превозното средство било открито тялото.

До 15 г. затвор очакват зетя, ако съдът го признае за виновен.