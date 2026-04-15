Путин поиска нови мерки за стимулиране на руската икономика

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви допълнителни мерки за стимулиране на икономическия растеж на фона на отслабваща икономическа динамика, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

На съвещание по икономически въпроси държавният глава заяви, че очаква конкретни предложения за съживяване на руската икономика, подкрепа на бизнес инициативите и подобряване на структурата на заетостта в полза на по-продуктивни сектори с висока добавена стойност.

Путин отбеляза, че динамиката на макроикономическите показатели остава под очакванията, включително спрямо прогнозите на правителството и централната банка. По негови думи брутният вътрешен продукт на Русия е намалял с 1,8 на сто през януари и февруари.

Сред причините за отслабването на икономическата активност той посочи календарни и сезонни фактори, но подчерта, че те не са единственото обяснение за по-слабата бизнес и инвестиционна активност.

Президентът акцентира и върху необходимостта от поддържане на устойчиви държавни финанси и балансиран бюджет, включително при нестабилна външна икономическа среда.

В същото време Путин посочи, че нивото на безработицата остава ниско – около 2,1 на сто, което според него отразява промени на пазара на труда, включително разширяване на гъвкавите и платформени форми на заетост.

Правителството вече е изготвило план за структурни промени в икономиката, чието изпълнение е започнало, като се очаква той да бъде допълнен с нови мерки за стимулиране на растежа.