ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Луфтханза“ и синдикатите не постигнаха споразумен...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22667372 www.24chasa.bg

Путин поиска нови мерки за стимулиране на руската икономика

1768
Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви допълнителни мерки за стимулиране на икономическия растеж на фона на отслабваща икономическа динамика, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

На съвещание по икономически въпроси държавният глава заяви, че очаква конкретни предложения за съживяване на руската икономика, подкрепа на бизнес инициативите и подобряване на структурата на заетостта в полза на по-продуктивни сектори с висока добавена стойност.

Путин отбеляза, че динамиката на макроикономическите показатели остава под очакванията, включително спрямо прогнозите на правителството и централната банка. По негови думи брутният вътрешен продукт на Русия е намалял с 1,8 на сто през януари и февруари.

Сред причините за отслабването на икономическата активност той посочи календарни и сезонни фактори, но подчерта, че те не са единственото обяснение за по-слабата бизнес и инвестиционна активност.

Президентът акцентира и върху необходимостта от поддържане на устойчиви държавни финанси и балансиран бюджет, включително при нестабилна външна икономическа среда.

В същото време Путин посочи, че нивото на безработицата остава ниско – около 2,1 на сто, което според него отразява промени на пазара на труда, включително разширяване на гъвкавите и платформени форми на заетост.

Правителството вече е изготвило план за структурни промени в икономиката, чието изпълнение е започнало, като се очаква той да бъде допълнен с нови мерки за стимулиране на растежа.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

